Задействованное для электроснабжения ЗАЭС оборудование повреждено обстрелами

ТЭС запитана от аварийных источников

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Оборудование Запорожской ТЭС, задействованное в электроснабжении Запорожской АЭС, повреждено в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявили представители станции в субботу.

"В результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции в Max.

Отмечается, что оборудование ТЭС в настоящее время запитано от аварийных источников.

"Ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под контролем персонала. Круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности", - заявили представители станции.

На ЗАЭС отметили, что обстрелы инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение ЗАЭС, создают дополнительные риски для ядерной безопасности и затрудняют восстановительные работы.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.