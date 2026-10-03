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Задействованное для электроснабжения ЗАЭС оборудование повреждено обстрелами

ТЭС запитана от аварийных источников

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Оборудование Запорожской ТЭС, задействованное в электроснабжении Запорожской АЭС, повреждено в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявили представители станции в субботу.

"В результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции в Max.

Отмечается, что оборудование ТЭС в настоящее время запитано от аварийных источников.

"Ситуация на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под контролем персонала. Круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности", - заявили представители станции.

На ЗАЭС отметили, что обстрелы инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение ЗАЭС, создают дополнительные риски для ядерной безопасности и затрудняют восстановительные работы.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар (город, где расположена АЭС) регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская ТЭС расположена в Энергодаре, ее общая мощность составляет 3,7 тыс. МВт. Оборудование ЗТЭС используется для подачи электроэнергии на ЗАЭС.

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Задействованное для электроснабжения ЗАЭС оборудование повреждено обстрелами

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