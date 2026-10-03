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Что произошло за день: суббота, 3 октября

Арест гендиректора госкомиссии по запасам ископаемых, подробности атаки на рейсе Flydubai, смерть Анатолия Кашпировского, задымление на станции метро "Тульская"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд арестовал гендиректора госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции.

- Второй пилот Flydubai, который пытался захватить рейс из Дубая в Тель-Авив, напал на командира с аварийным топором, сообщил генпрокурор ОАЭ.

- В возрасте 87 лет умер психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский.

- Правительство Ирана готовится к новым ударам США, которые могут стать масштабнее предыдущих, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя иранских властей.

- МИД РФ снова предостерегает иностранцев от пребывания на Украине и поездок в страну в связи с нанесением ВС РФ ударов по объектам в Киеве и других городах.

- Пятерых погибших обнаружили при разборе завалов на территории Краснозаводского химического завода после пожара в Подмосковье.

- На станции "Тульская" московского метро произошло задымление в вагоне поезда "Ока", временно прерывалось движение от "Серпуховской" до "Нагорной".

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