В Московском регионе уничтожены 28 беспилотников

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 28 БПЛА в Московском регионе с вечера среды, всего на Московский регион летели 250 беспилотников.

"В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе", - написал Собянин в своем канале в Мах.

На местах падения обломков работают экстренные службы, добавил он.