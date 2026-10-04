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В Кремле сообщили о начале подготовки традиционной "Прямой линии" президента РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Кремле приступили к подготовке традиционной "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина, использование нейросетей позволит обработать большее количество обращений граждан.

"Мы активно пользуемся нейросетями. Кстати, в этом году мы уже тоже приступили к подготовке "Прямой линии", и за это время нейросеть "Сбербанка", она существенно повзрослела. И она позволит обрабатывать еще большее количество обращений граждан", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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