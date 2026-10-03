Взрыв произошел на нефтяном танкере в Ормузском проливе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На нефтяном танкере, который в субботу проходил через Ормузский пролив, прогремел взрыв, сообщил иранский государственный телеканал IRIB News.

По утверждениям источников IRIB, танкер шел с нарушением установленных иранскими властями правил. При входе в пролив на нем была отключена система автоматической идентификации.

О каких-либо других деталях инцидента не сообщается.

Ранее в субботу Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) сообщило, что другой нефтяной танкер в Ормузском проливе попал под обстрел близ берегов Омана, но не понес существенного ущерба.

Инцидент произошел в четырех морских милях к востоку от Омана.

"Капитан нефтяного танкера сообщил, что снаряд неустановленного типа попал в левый борт судна. Никто из членов экипажа не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано", - отметило UKMTO.