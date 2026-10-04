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Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Белый дом сформировал рабочую группу, задачей которой является анализ рисков и оценка возможностей, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), а также выработка рекомендаций относительно роли федерального правительства в регулировании этой технологии, сообщает The Wall Street Journal.

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Возглавит рабочую группу под неофициальным названием "Сила сверхинтеллекта" (Super Intelligence Force) Джей Клейтон - директор Национальной разведки США.

"Задача группы - обеспечить лидерство США в области передового ИИ, защищая при этом интересы американцев" - сообщил Клейтон газете.

По данным издания, заместителями председателя рабочей группы станут: замминистра обороны по исследованиям и разработкам - Эмиль Майкл, глава управления кадровой службы администрации США Скотт Купор и глава Федеральной торговой комиссии (FTC) Эндрю Фергюсон. В состав группы вошли: вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Внешними советниками назначены венчурный инвестор Дэвид Сакс и экс-глава Госдепа Кондолиза Райс.

Отчет группы должен быть сформирован в течение 120 дней.

Американские СМИ отмечают, что президент США Дональд Трамп придерживается мягкого подхода к регулированию ИИ, полагая, что избыточный контроль способен подорвать конкурентоспособность США по сравнению с Китаем. Во вторник он заявил, что не намерен сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином в вопросах развития ИИ-технологий.

Дональд Трамп США
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Белый дом создал рабочую группу для изучения рисков и возможностей ИИ

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