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ВС РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр с товарами двойного назначения

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по транспортно-логистическому центру с товарами двойного назначения в Киевской области и складу горюче-смазочных материалов с 8 тыс. кубометров топлива, предназначенного для армии Украины, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Поражены в Киевской области: транспортно-логистический центр Мартусовка (логистический центр "Замлер Групп") - осуществлявший хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в населенном пункте Бровары, на котором хранилось до 8 тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ.

Кроме того, ВС РФ ударили по логистическому центру в районе Бровар. Как заявили военные, данный объект был поражен БПЛА "Герань-4 Сикер".


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