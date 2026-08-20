Военные уничтожили за ночь 726 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи в период с 20.00 среды до 8.00 по московскому времени четверга дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.