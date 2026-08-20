Минстрой анонсировал, что половина бизнес-процессов в ЖКХ будут основаны на ИИ к 2030 г.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Половина бизнес-процессов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства будут базироваться на инструментах искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

"К 2030 году мы должны 50% наших бизнес-процессов стройки и ЖКХ основывать на инструментах искусственного интеллекта. Это колоссальная цифра. Представьте, что каждое второе действие будет задействовать алгоритмы ИИ-моделей", - сказал Михайлик на пленарном заседании форума "Города будущего" в Перми.

По его словам, для достижения этого показателя уже определены KPI для регионов и федеральных органов на 2026 год. Ключевым условием перехода станет внедрение типовых цифровых решений. Планируется утвердить три базовые платформы - для управления строительством, коммунальной инфраструктурой и проект "Умный город". Это позволит унифицировать форматы данных и уйти от разрозненных систем, отметил он.

В качестве основных вызовов цифровизации на сегодняшний день Михайлик назвал низкое качество данных, устаревший технологический стек (часто 10-20-летней давности) и необходимость массового переобучения кадров. При этом он отметил, что к 2029 году принятие управленческих решений в отрасли изменится до неузнаваемости из-за "прошивки" ИИ каждого этапа строительного цикла.