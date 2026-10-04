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Песков назвал отражение внешней агрессии замыслом учений ВС РФ под Челябинском

Песков назвал отражение внешней агрессии замыслом учений ВС РФ под Челябинском
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Замыслом учений ВС РФ под Челябинском было отражение внешней агрессии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Замысел этих учений - это отражение агрессии извне, никто никому не угрожает, обычная международная практика, Россия тоже ей следует", - сказал Песков в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что "военным строительством занимаются абсолютно все".

Он также обратил внимание на международный элемент маневров в рамках ОДКБ.

Дмитрий Песков
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