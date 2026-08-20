Более 100 производителей Петербурга пострадали от ударов по складам Wildberries-Russ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Более сотни производственных компаний из Петербурга пострадали в результате атак БПЛА по логистическим объектам компании Wildberries-Russ (RWB) в РФ, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

"Мы на сегодняшний день имеем сведения о более чем 100 производственных компаниях Петербурга, товар которых пострадал на складах Wildberries не только в Петербурге и Ленобласти, но и в других регионах РФ. Поэтому мы регулярно проводим на эту тему встречи, в том числе и с бизнесом, и с Wildberries, обсуждаем возможные меры поддержки", - сказал Поляков в ходе "прямой линии" в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в четверг.

Как сообщалось, комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга планирует в ближайшее время запустить для петербургских производителей и селлеров, пострадавших из-за атак БПЛА на складские объекты объединенной компании Wildberries-Russ (RWB) в городе, программы предоставления займов.

Первая программа предусматривает микрозаймы до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев под 3-10,5% годовых в зависимости от вида деятельности и типа обеспечения. Вторая программа - это иные займы от 15 до 30 млн рублей на срок до 36 месяцев под 3% годовых для пострадавших производителей товаров, 14% годовых - для торговых компаний-селлеров.

В последние несколько недель логистические объекты Wildberries пострадали в результате БПЛА-атак в разных регионах РФ. На этом фоне Wildberries-Russ разработала собственные меры поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак.

В конце июля основательница Wildberries Татьяна Ким говорила, что компания перестраивает логистическую инфраструктуру, чтобы сохранить скорость доставки и оборачиваемость товаров.

В настоящее время по поручению вице-премьера РФ Александра Новака и замглавы администрации президента Максима Орешкина Минэкономразвития, Минфин, ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей прорабатывают комплексные меры поддержки продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на объекты Wildberries-Russ.