Военные РФ заявили о боях в северной и центральной частях Доброполья

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские штурмовые группы продвигаются в северной и центральной частях Доброполья, подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города, заявили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в течение суток в городе взяты под контроль 53 здания, потери ВСУ составили до 20 военнослужащих