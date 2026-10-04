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Минобороны заявило, что усилит удары по Украине после заявления Зеленского

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ усилят удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Владимира Зеленского об увеличении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщили в Минобороны России.

"После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены", - говорится в заявлении министерства.

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"Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность", - заявили в военном ведомстве.

Массированные удары по Киеву и другим регионам Украины Россия наносит в ответ на действия Украины, заявили в министерстве.

"Минобороны России напоминает, что наносит массированные удары по Киеву и другим украинским регионам именно в ответ на действия главаря киевского режима", - говорится в заявлении ведомства.

Так в Минобороны прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что Киев усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Российское военное ведомство напомнило о попытках киевских властей "сорвать террористическими ударами по гражданским объектам на территории России голосование по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации".

В ведомстве также заявили "о целенаправленных ударах ракетным вооружением и БПЛА по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть абсолютно мирных граждан, попытках организации массированной атаки с применением более 1 600 украинских ударных БПЛА с 19 по 20 сентября по гражданским объектам в Москве, попытках террористических атак с применением ударных БПЛА, направленных на срыв проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2026 года".

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 октября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Минобороны России
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