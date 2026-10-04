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Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

Заявления Минобороны РФ, удар по мосту в Киеве, визит канцлера Германии в украинскую столицу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины после заявления Владимира Зеленского о наращивании атак на российские НПЗ.

- Российские военные сообщили, что ночью Украина нанесла удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

- Утром в воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом.

- Российские военные в воскресенье нанесли удар по Северному автотранспортному мосту через реку Днепр в Киеве.

- Министры семи стран ОПЕК+ по итогам ежемесячной онлайн-встречи решили продлить текущие квоты по добыче нефти на ноябрь.

- У сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока не выявили микроорганизмов, связанных с ее работой; диагноз - "пневмония неустановленной этиологии", сообщили в Роспотребнадзоре. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области стабильная.

- В Кремле приступили к подготовке традиционной "Прямой линии" президента РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Белый дом сформировал рабочую группу под неофициальным названием "Сила сверхинтеллекта" для анализа рисков и оценки возможностей, связанных с ИИ. В беседе с "Интерфаксом" заместитель директора по научной работе ИМЭМО им. Е. М. Примакова Александр Ломанов рассказал о различиях в подходах США и Китая к проблеме ИИ и о том, как это влияет на отношения двух стран.

- Официальные власти Йемена объявили о начале масштабной военной операции против хуситов.

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