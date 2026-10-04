Космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров принял командование МКС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - На борту Международной космической станции (МКС) американский астронавт Джессика Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дубнову, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"В ходе церемонии Петру передали символической ключ от станции, а астронавт Джек Хэтуэй ударил в колокол в знак смены командира МКС", - говорится в сообщении в канале госкорпорации в Max.

Дубнов отметил, что церемония прошла в день 69-летия запуска первого искусственного спутника Земли, что придает ей особое значение, добавили в "Роскосмосе".

В пятницу на МКС прибыла сменная миссия Crew-13, в состав которой входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

В настоящее на борту орбитальной лаборатории находится в общей сложности 11 человек. Помимо участников миссий Crew-12 и Crew-13 там работают члены экипажа корабля "Союз МС-29" - космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.