Жители 12 сел в Дагестане остались без света из-за энергоаварии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в 12 населенных пунктах Хунзахского района Дагестана из-за обрыва высоковольтной линии на подстанции, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике в четверг.

"По уточненной информации от диспетчера "Дагэнерго", произошло аварийное отключение на подстанции "Тлайлух". Всего в зону отключения электроснабжения попали 12 населенных пунктов Хунзахского района с населением 7 373 человека", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, предварительно, причиной аварии стал обрыв высоковольтной линии на подстанции.

Работы по устранению аварии будут начаты с 8:00 мск пятницы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - к 18:00 мск 21 августа.