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Вэнс назвал экономическое давление на Иран наиболее эффективным средством борьбы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экономическое давление является наиболее эффективным инструментом США в борьбе с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Clay Travis and Buck Sexton Show.

"Самый эффективный инструмент, который у нас есть, - это экономическое давление, которое мы можем на них оказать. И это деликатный вопрос, потому что, если мы окажем на них экономическое давление, они попытаются оказать экономическое давление на нас", - сказал Вэнс.

Он отметил, что Тегеран ощущает гораздо большее давление, чем США.

Однако Вэнс признал, что "цены на нефть, очевидно, выросли, и люди видят это на заправках", подчеркнув при этом, что администрация США делает всё возможное, чтобы обеспечить проход судов через Ормузский пролив.

"Они пытаются перекрыть Ормузский пролив, и, если мы сможем не только вернуть ситуацию в прежнее русло, но и обеспечить достаточные объёмы поставок нефти и газа, чтобы хоть немного снизить цены на топливо для американцев, это будет хорошо", - добавил вице-президент США.

По его словам, "сильное экономическое давление меняет подход Тегерана к заключению сделки".

"То, что мы пытаемся сделать, это создать измененную реальность на местах, где мы не только можем с уверенностью сказать, что их объекты были разрушены. Мы также можем с уверенностью сказать, что они никогда не попытаются их восстановить, и это тот этап, на котором мы сейчас находимся", - сказал Вэнс.

На днях американский президент Дональд Трамп объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам.

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