В Челябинске на водохранилище увеличили сброс воды в ожидании дождей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Челябинске сброс воды на Шершневском водохранилище 25 августа увеличили с 40 до 60 кубометров в секунду в связи с прогнозируемыми дождями, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

"Несмотря на снижение интенсивности осадков, локальные залповые дожди приводят к увеличению притоков и подъему уровней воды", - говорится в сообщении.

Уровень воды замеряют два раза в сутки, сброс соответствует регламенту и не превышает нормативных значений.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. На большинстве рек будет сохраняться неустойчивый водный режим. В случае необходимости сбросы могут быть увеличены для безопасности граждан и самих сооружений, уточняет пресс-служба Минэкологии.