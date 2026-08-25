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Возгорание на Амурском газохимическом комплексе удалось локализовать

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Специалистам удалось локализовать возгорание на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область), строительство которого находится на этапе подготовки к запуску, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"На данный момент возгорание локализовано. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

После возгорания на площадке строительства АГХК сотрудники предприятия провели операции по остановке оборудования, которое находится в режиме пусконаладки. Проведена эвакуация всех, кто не принимает участие в этих работах, а также тех, кто не участвует в ликвидации ЧС.

На Амурской ГХК пока не сообщают о пострадавших, масштабах повреждений и обстоятельствах происшествия. Информация уточняется.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Амурская область Амурский газохимический комплекс
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