В Белгородской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 11 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области на всей территории ввели полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 и 11 сентября, сообщает сайт областного правительства.

Запрет распространен на продажу пива и пивных напитков, но не действует для предприятий общепита.

Его вводят в День знаний и во Всероссийский день трезвости в соответствии с региональным законом "О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции", который был принят в 2016 году.