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Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках в отдаленных селах начнется 1 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В правительстве России сообщили об утверждении параметров проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках; такой эксперимент начнется с 1 сентября текущего года и продлится в течение трех лет.

"С 1 сентября в России начнётся эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселённых и отдалённых сельских территорий. Постановление о порядке его проведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ во вторник.

В передвижных аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения.

Пилотный проект пройдёт на территории сельских населённых пунктов, где нет стационарных аптек. В нём смогут принять участие аптечные организации, у которых не менее трёх лет есть лицензия на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Для этого организации необходимо подать заявление в уполномоченный региональный орган власти и получить специальное разрешение от Росздравнадзора.

Кроме того, руководитель региона должен подать ходатайство в Минздрав о включении его субъекта в эксперимент, отметили в пресс-службе правительства.

Пилотный проект продлится до 1 сентября 2029 года. С его помощью будет отработан механизм такой торговли для его дальнейшего внедрения и использования на постоянной основе.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об обращении лекарственных средств", принятых весной 2026 года, сообщили в правительстве.

РФ Минздрав
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