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Маслянистое пятно обнаружено в акватории Волги в Самарской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Специалисты зафиксировали маслянистое пятно в акватории Волги в Самарской области, проведен отбор проб для анализа, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона во вторник.

Зафиксирована радужная пленка толщиной менее 0,001 мм.

Отмечается, что загрязнение носит локальный характер и не несет угрозы для здоровья населения или работы городских водозаборов. Фактов гибели водных биологических ресурсов также не выявлено.

По предварительной информации, причиной загрязнения стал разовый сброс подсланевых вод с проходящего судна. Надзорные органы проводят работы по поиску судна-нарушителя.

Росприроднадзор Самарская область Волга
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