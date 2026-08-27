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Танкер в Ормузском проливе получил повреждение при попадании неизвестного снаряда

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об очередном инциденте с танкером в Ормузском проливе.

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"Местные власти сообщили, что в танкер попал неизвестный снаряд, в результате чего на судне возник пожар, который уже потушен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Уточняется, что все члены экипажа живы и находятся в безопасности. Власти проводят расследование.

"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе через пролив и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO", - заявили в управлении.

Великобритания (UKMTO) Ормузский пролив
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