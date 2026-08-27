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Союзники США сомневаются в полном разминировании Ормузского пролива

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Союзники США предполагают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, как заявляют в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их мнению, США, вероятно, добились определенного прогресса в разминировании пролива. Однако все мины в ходе работ по разминированию вряд ли были обезврежены, считают они.

Чиновники стран-союзниц США выразили мнение, что разминирование пролива усложнилось еще и потому, что многие мины сместились со своего первоначального местоположения из-за морских течений.

Они предупреждают, что для того, чтобы коммерческие суда могли с большей уверенностью проходить через пролив, необходимы международные усилия, включающие использование современного оборудования для разминирования, а также авиационную и военно-морскую поддержку.

Союзники хотят, чтобы Иран разрешил Оману провести такую операцию в оманских водах, чтобы гарантировать безопасность судов.

Агентство сообщает, что Великобритания и Франция планируют более масштабную миссию по обеспечению безопасности грузоотправителей, в том числе операции по разминированию, после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

По словам осведомленных источников, военное руководство США планирует встретиться со своими европейскими коллегами после заключения соглашения, чтобы обсудить, как координировать так называемую миссию по обеспечению безопасности, а не проводить международную конференцию, как изначально предлагал Вашингтон.

Хроника 28 февраля – 27 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Великобритания Иран Оман США Франция
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