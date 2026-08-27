В Красноярском крае лесные пожары охватили больше 500 тысяч га

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае лесные пожары охватили более 500 тысяч га, сообщил региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 11:14 (07:14 по Москве) 27 августа, на территории края действует 161 лесной пожар на общей площади 519, 4 тыс. га", - говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском Долгано-Ненецком, Енисейском, Богучанском округах. Угрозы населенным пунктам нет.

В Красноярском крае с 10 июня введен режим ЧС в лесах. Их посещение ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушения грозит административная или уголовная ответственность.