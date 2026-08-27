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В Генштабе заявили, что ВС РФ осталось 4 км до восточных границ Славянска

В трех километрах от Краматорска идут бои, сообщил Герасимов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ведут активные боевые действия в районе Славянска и Краматорска, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"До восточных окраин Славянска осталось четыре километра. Успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в трех километрах от окраин города", - сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

"Наносится огневое поражение дальнобойными средствами по логистическим маршрутам, которые противник использует для снабжения своего гарнизона", - отметил генерал армии.

Армия Украины выстроила и совершенствует глубокоэшелонированную оборону в районе Славянска, Краматорска и Дружковки, заявил начальник Генштаба ВС РФ.

"На Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений", - сказал Герасимов.

По его словам, в настоящее время основной стратегической задачей ВСУ остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов Генштаб
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