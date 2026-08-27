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Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

По завершении встречи в МИД румынский дипломат не стала общаться с журналистами

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ
Временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда у здания Министерства иностранных дел РФ
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда прибыла в четверг в МИД РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

О вызове румынского дипломата журналистам накануне сообщили на Смоленской площади. Причины вызова не уточнялись.

Пробыв в здании чуть меньше 10 минут, Бурда покинула МИД РФ, отказавшись от общения с журналистами.

В июле посол Румынии в России был отозван в Бухарест для консультаций после инцидентов с попаданиями на румынскую территорию БПЛА, применяемых в ходе украинского конфликта. Кроме того, Румыния объявила персоной нон грата одного из российских дипломатов. В Москве заявили, что на эти действия будет дан "надлежащий ответ".

МИД РФ Румыния
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