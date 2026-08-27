Герасимов заявил об активных наступательных действиях в Алексеево-Дружковке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные наступательные действия в Алексеево-Дружковке (Донецкая Народная Республика), около половины территории поселка находятся под их контролем, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг.

"На левом фланге часть сил группировки продолжает активные наступательные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки, одного из основных узлов обороны противника на северодонецком направлении", - сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления "Южной" группировки войск.

"Под нашим контролем находится около половины населенного пункта", - заявил начальник Генштаба.

"Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города. Всего за два прошедших месяца на дружковском направлении освобождено более 100 кв. км территории", - сказал Герасимов.

"Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки", - сообщил он.