Аэропорт Волгограда задерживает 15 рейсов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда задерживает вылет и посадку полутора десятков рейсов после ограничений.

Судя по онлайн-табло аэропорта на 8:30 по Москве на вылет задерживаются семь рейсов: два рейса авиакомпании "Победа" и один "Аэрофлота" в Москву ("Шереметьево"), два рейса "Аэрофлота "в Петербург, а также по одному рейсу в Калининград "Икара" и в Анталью "Уральских авиалиний".

Задерживается прибытие восьми рейсов: авиакомпании S7 из Новосибирска, двух рейсов "Победы" и одного "Аэрофлота" из Москвы, двух рейсов из Петербурга "Аэрофлота", а также по одному рейсу из Калининграда "Икара" и из Антальи "Уральских авиалиний".

Ограничения на прием и отправку рейсов для Волгограда вводили вечером 26 августа около 22:00. Их отменили утром.