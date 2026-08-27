Кабмин создал подкомиссию для контроля над защитой и восстановлением объектов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ создало новую подкомиссию - по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая, в числе прочего, займется контролем над обеспечением безопасности критической инфраструктуры и ее восстановлением.

Комиссию возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой, отмечается в пресс-релизе кабинета министров.

"В числе основных задач подкомиссии - анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов, и контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий в отдельных отраслях экономики", - указано в сообщении.

Новая подкомиссия входит в состав правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций и будет "осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики, а также по реализации намеченных мероприятий и контролю за их исполнением".

В правительстве отметили, что действующая подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, возглавляемая Новаком, продолжит свою работу в полном объеме. "Деятельность подкомиссий - действующей и созданной - направлена на решение разных задач. Принимаемые подкомиссией Александра Новака меры носят стратегический долгосрочный характер и направлены на укрепление потенциала важнейших секторов российской экономики в условиях текущих глобальных вызовов и ограничений", - пояснили в кабмине.

Ранее на этой неделе Мантуров заявлял, что частные собственники предприятий "относятся с разным уровнем ответственности" к защите своих объектов от атак, и "в ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом". Поводом для такого заявления стал утвержденный в этот понедельник президентский указ №604, согласно которому объекты критической инфраструктуры (КИ), владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто "выявление неэффективности мероприятий", направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также "невосстановление или несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов КИ.