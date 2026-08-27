Поиск

Минобороны сообщило о поражении НПЗ и двух металлургических комбинатов Украины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ходе ночных ударов поражены украинские нефтеперерабатывающий завод и металлургических комбинаты.

Как заявили в ведомстве, в городах Запорожье и Кривой Рог поражены металлургические комбинаты, которые являются одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

По данным Минобороны РФ, в городе Кременчуг Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, "осуществляющий доставку ГСМ для вооруженных сил Украины, а также задействованный для перевалки нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа".

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon сообщил об атаках на предприятия в Оренбурге и Уфе

 Ozon сообщил об атаках на предприятия в Оренбурге и Уфе

Уолл-стрит завершила торги среды в минусе

 Уолл-стрит завершила торги среды в минусе

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров

 Якутск накрыло дымом от лесных пожаров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов