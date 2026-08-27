Минобороны сообщило о поражении НПЗ и двух металлургических комбинатов Украины

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ходе ночных ударов поражены украинские нефтеперерабатывающий завод и металлургических комбинаты.

Как заявили в ведомстве, в городах Запорожье и Кривой Рог поражены металлургические комбинаты, которые являются одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

По данным Минобороны РФ, в городе Кременчуг Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, "осуществляющий доставку ГСМ для вооруженных сил Украины, а также задействованный для перевалки нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа".