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ВС РФ поразили 24 хранилища с военным имуществом в портах Одесса и Черноморск

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что нанесены новые удары по украинским портам и целям в Одесской области.

"Поражены в Одесской области: в городе Ильичовка Одесской области цех по сборке беспилотных летательных аппаратов и цех по производству селитры для обеспечения потребностей ВСУ; в портах Одесса и Черноморск 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенного для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в порту Рени поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

"В Одесской области поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов Украины, и объекты транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях", - информирует российское военное ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
Одесса Черноморск Украина Минобороны РФ
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