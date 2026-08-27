ВС РФ поразили 24 хранилища с военным имуществом в портах Одесса и Черноморск

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что нанесены новые удары по украинским портам и целям в Одесской области.

"Поражены в Одесской области: в городе Ильичовка Одесской области цех по сборке беспилотных летательных аппаратов и цех по производству селитры для обеспечения потребностей ВСУ; в портах Одесса и Черноморск 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенного для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в порту Рени поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

"В Одесской области поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов Украины, и объекты транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях", - информирует российское военное ведомство.