Минобороны РФ заявило об ударах по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в пятницу вечером и в ночь на субботу нанесли удары по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, заявило Минобороны РФ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены: в Киеве и в Киевской области: транспортно-логистический центр "Фим Сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго", - говорится в сообщении Минобороны России.

По информации министерства, удару подвергся логистический центр в населенном пункте Калиновка. Минобороны РФ заявило, что на его территории находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран.

Поражен склад боеприпасов в населенном пункте Милая ООО "Файер Поинт", в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2, заявило Минобороны РФ.