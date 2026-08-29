Три человека погибли, девять ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя погибли, еще девять получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"Город Шебекино подвергся обстрелу. В результате прилетов боеприпасов по частному сектору погибли женщина и двое мужчин. (...) Семь человек получили осколочные ранения тела, еще у одного пострадавшего, предварительно, акубаротравма", - говорится в сообщении.

Все раненые были доставлены в Шебекинскую ЦРБ бойцами самообороны. По оценке медиков, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще один мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в поселке Пятницкое Волоконовского округа. У него множественные осколочные ранения головы, лица, руки и спины. Скорая помощь транспортирует его в больницу.

Ранее в субботу врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 86 атаках со стороны ВСУ по территории региона за прошедшие сутки.