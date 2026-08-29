Поиск

Один человек погиб, трое пострадали в Севастополе в результате украинской атаки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое пострадали в Севастополе в результате ночной атаки ВСУ на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в Max в субботу.

"Есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе (...) По предварительной информации, еще три человека получили ранения", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, ранения получили молодой человек, женщина и пожилой мужчина. Состояние женщины и пожилого мужчины оценивают как средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы.

Зафиксированы повреждения восьми частных домов - разбиты стекла, повреждены крыши, стены, заборы, трех многоквартирных и пяти автомобилей.

Всего за ночь сбито 26 БПЛА ВСУ.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию

Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности РФ

 Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности РФ

Один человек погиб, трое пострадали в Севастополе в результате украинской атаки

Возбуждены дела о терактах после атаки БПЛА на объекты в Белгородской и Ростовской областях

Минобороны РФ заявило об ударах по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

На подлете к Москве сбито три БПЛА

Российские военные нейтрализовали за ночь 313 беспилотников ВСУ

Внуково работает по согласованию

 Внуково работает по согласованию

Склад Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет

Семь человек пострадали в Ростовской области из-за воздушной атаки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3591 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов