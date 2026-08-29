Один человек погиб, трое пострадали в Севастополе в результате украинской атаки

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще трое пострадали в Севастополе в результате ночной атаки ВСУ на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в Max в субботу.

"Есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе (...) По предварительной информации, еще три человека получили ранения", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, ранения получили молодой человек, женщина и пожилой мужчина. Состояние женщины и пожилого мужчины оценивают как средней степени тяжести, у них минно-взрывные травмы.

Зафиксированы повреждения восьми частных домов - разбиты стекла, повреждены крыши, стены, заборы, трех многоквартирных и пяти автомобилей.

Всего за ночь сбито 26 БПЛА ВСУ.