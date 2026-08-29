Возбуждены дела о терактах после атаки БПЛА на объекты в Белгородской и Ростовской областях

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных украинскими вооруженными формированиями по автобусу, перевозившему мирных граждан в Белгородской области, и объектам гражданской инфраструктуры в Ростовской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"На местах происшествий проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к совершению преступлений. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - сказала она.

По данным СКР, 28 августа в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области украинские БПЛА атаковали автобус, перевозивший мирных граждан. Погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Кроме того, в ночь на 29 августа украинские БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Ростовской области. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе пострадали мирные жители, повреждены жилые дома.