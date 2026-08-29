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Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности РФ

Это уроженцы Центрально-Азиатского региона и Закавказья

Гражданства РФ лишены восемь человек, создавших угрозу нацбезопасности РФ
Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о лишении российского гражданства восьми уроженцев Центрально-Азиатского региона и Закавказья за различные преступления и создание угрозы национальной безопасности страны.

Прекращено гражданство жителя Ставропольского края, который участвовал в формировании у других иностранцев "негативного восприятия русской культуры и отрицательного отношения к лицам славянской национальности". Мужчина призывал соотечественников к саботированию единой государственной социальной политики поддержки участников СВО.

Прекращено гражданство жителя Адыгеи, критиковавшего участие мусульман в СВО, а также обсуждавшего со своим окружением тему ведения "джихада" в России.

Лишены гражданства трое жителей Тверской области, причастные к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальному трудоустройству прибывающих на территорию РФ выходцев из ЦАР, а также побоям, краже, пьяному вождению и фиктивной постановке на учет иностранных граждан, управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Прекращено гражданство жителя Челябинской области, причастного к организации функционирования незаконного молельного дома на территории оптового рынка в Челябинске, где среди прихожан он пропагандировал участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистскими и запрещенного на территории России.

В ЦОС добавили, что гражданство двух выходцев из Закавказья прекращено в связи с их причастностью к разжиганию межнациональной розни, призывам к отказу от российских паспортов.

ФСБ Челябинская область Тверская область Закавказье Адыгея Ставрополь
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