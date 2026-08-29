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Российские военные поразили объекты в украинских портах Николаев и Измаил

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по целям в портах Украины Николаев и Измаил, заявило Минобороны РФ в субботу.

В порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ предназначенным для обеспечения ВСУ, сообщило министерство.

"В порту Измаил - стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, групповые удары по логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах украинской армии, нанесены в пятницу вечером и в ночь на субботу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Измаил Николаев
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