Военные РФ сбили за ночь 494 украинских беспилотника над регионами страны

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи с 20:00 мск субботы до 8:00 мск воскресенья дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного и морей.