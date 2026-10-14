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Пожар на складах в ростовском Аксае полностью ликвидирован

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание на территории складов пластиковых изделий АО "Аксайкардандеталь" в Аксае (Ростовская область), сообщает районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В 13:58 мск полная ликвидация возгорания на площади 9 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар на складе предприятия АО "Аксайкардандеталь" начался во вторник, изначально площадь возгорания составляла 500 кв. м. Позже произошло возгорание второго склада и обрушение стены, огонь распространился на площади 9 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий ранг.

Проведена эвакуация персонала. Информации о пострадавших не поступало.

В 20:26 вторника спасателям удалось локализовать возгорание на 9 тыс. кв. м, открытое горение было потушено в 07:42 в среду.

Для обеспечения подачи воды для тушения огня было временно отключено водоснабжение на прилегающих улицах.

На месте работают сотрудники полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка, а также беспрепятственный проезд спецтехники к месту пожара.

Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка из-за пластика внутри здания, быстрому распространению огня и дыма способствовали сильные порывы ветра.

Пробы воздуха, взятые на месте пожара сотрудниками управления Роспотребнадзора по Ростовской области, показали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в атмосферном воздухе на территории жилой застройки в Аксае. Утром в среду районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщило, что содержание химических веществ в атмосферном воздухе в Аксае соответствует гигиеническим нормам.

Ростовская область Аксай
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Пожар на складах в ростовском Аксае полностью ликвидирован

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