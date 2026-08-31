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Водительские права и СТС можно будет предъявлять в электронном виде в мессенджере Max

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Возможность предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в цифровом формате в мессенджере Max появится в РФ в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба Минцифры РФ.

"Водители смогут предъявить инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах. Соответствующие изменения в ПДД подписало правительство", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними", - подчеркнули в Минцифры.

Там уточнили, что "техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Мах будет реализована в ближайшие месяцы".

Документы автовладельцев в цифровом формате можно загрузить в приложение "Госуслуги Авто", которым, как сообщало Минцифры в конце января, пользуются уже 20 млн человек. В приложении можно загрузить электронные документы, оформить ДТП онлайн, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам.

Тогда в министерстве отмечали, что "возможность предъявить электронные СТС и водительское удостоверение в приложении сотруднику ГИБДД пока работает в режиме опытной эксплуатации; инспектор вправе попросить бумажные СТС или права".

Минцифры РФ Мах
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