Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве, Киевской области, Одессе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ночью нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области, украинским портам.

Как заявили в ведомстве, удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

"В результате удара поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в городе Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портов.