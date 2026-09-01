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В Кремле не считают провокацией речь Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ШОС произнес речь на армянском языке, это показалось странным, но не более.

"Мне показалось это странным, но не больше", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Юнашев Live".

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что Пашинян таким образом провоцировал, он сказал: "Ну почему провоцировал? Он, наверное, узнал, что возможен перевод с армянского языка на другие языки, узнал об этом и поэтому произнес свою речь на армянском языке".

Он отметил, что такое случается редко. "Раньше такого он, по-моему, не допускал на таких встречах", - сказал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что армянский язык является государственным языком.

Юрий Ушаков ШОС Никол Пашинян Армения
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