В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - У России нет ни причин, ни планов, ни необходимости нападать на страны НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Зачем России нападать на НАТО, вот зачем? Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?", - сказал Грушко "Интерфаксу" "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя заявления представителей ЕС о планах России напасть на НАТО.

"Нет никаких причин, ни планов - вообще никаких, чтобы нападать", - сказал замминистра.