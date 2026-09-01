Поиск

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - У России нет ни причин, ни планов, ни необходимости нападать на страны НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Зачем России нападать на НАТО, вот зачем? Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?", - сказал Грушко "Интерфаксу" "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя заявления представителей ЕС о планах России напасть на НАТО.

"Нет никаких причин, ни планов - вообще никаких, чтобы нападать", - сказал замминистра.

МИД РФ Александр Грушко НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

 Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть

Силы ПВО сбили 44 БПЛА над Ленинградской областью

На подлете к Москве сбито еще пять БПЛА

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 12 беспилотников

Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки

 Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11499 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов