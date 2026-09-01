Песков заявил, что обвинения против РФ из-за БПЛА в Лейпциге ничем не подкреплены

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Германия идет по дальнейшему пути эскалации, обвинения в отношении России после инцидента с БПЛА в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией со стороны Берлина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Германия намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России, сообщил ранее глава МИД страны Йоханн Вадефуль. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому власти Германии обвиняют Россию, не приводя доказательств.

"Трудно это прокомментировать, потому что, если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно", - сказал Песков журналистам, комментируя решения властей этой страны.

В полицейском управлении Лейпцига 5 августа сообщили, что сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил БПЛА с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Кроме того, по информации СМИ, тогда же грузовой самолет компании DHL столкнулся с неизвестным объектом, предположительно, беспилотником, над аэропортом Лейпцига.

Посольство России в Берлине, комментируя инцидент с БПЛА, выразило озабоченность в связи с новым витком антироссийской истерии в Германии. Оно назвало произошедшее наспех состряпанной провокацией, служащей целям киевского режима и милитаристского крыла европейской элиты, и подчеркнуло, что Германии угрожают не "гибридные атаки" РФ, которых на самом деле нет, а политики, готовящие сценарий войны с Россией.