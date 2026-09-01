Путин заявил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает выход из ЕАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласился с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что заявления о выходе Еревана из ЕАЭС не было, и напомнил, что принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту этим и является.

"Мы с вами сейчас дискутируем, мне всегда интересно с вами вести дискуссию. По любой теме, в том числе на эту. Но по главным вопросу позвольте с этим все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе", - сказал Путин на встрече с Пашиняном на "полях" саммита ШОС.

Он продолжил: "Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей. Потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема".