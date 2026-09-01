Поиск

Путин заявил, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает выход из ЕАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не согласился с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что заявления о выходе Еревана из ЕАЭС не было, и напомнил, что принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту этим и является.

"Мы с вами сейчас дискутируем, мне всегда интересно с вами вести дискуссию. По любой теме, в том числе на эту. Но по главным вопросу позвольте с этим все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе", - сказал Путин на встрече с Пашиняном на "полях" саммита ШОС.

Он продолжил: "Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей. Потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема".

Владимир Путин Армения ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 1 сентября

Путин и Эрдоган пообщались тет-а-тет, обсудив ситуацию вокруг Черного моря

В МИД РФ пообещали ответ на антироссийские решения Германии

Власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине

 Власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине

Аналитики ЦБ видят в сохранении высокого роста денежной массы в июле признак проинфляционных рисков

Вступил в силу закон о продлении "гаражной амнистии" до 2031 года

Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

 Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11505 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3623 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов