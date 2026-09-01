В Кремле нет данных, приедет ли лидер КНДР на Восточный экономический форум

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Кремлю неизвестно о возможной поездке главы КНДР Ким Чен Ына на Восточный экономический форум во Владивосток для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет", - заявил Песков RTVI в ответ на вопрос, есть ли у Кремля данные о том, приедет ли Ким Чен Ын на ВЭФ и планируется ли его встреча с Путиным.

ВЭФ в эти дни проходит во Владивостоке. Ожидается, что в пленарном заседании форума 3 сентября примет участие президент РФ.