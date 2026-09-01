Путин заявил о необходимости понять судьбу импорта европейских товаров при попытках Армении вступить в ЕС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РФ хотела бы понять, что будет происходить с импортом европейских товаров через Армению на ее территорию в случае попыток вступления Армении в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надеюсь, все кризисные явления когда-то пройдут. Но даже когда они пройдут, вот, были хорошие отношения с Европой, договориться было очень сложно", - сказал он на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном.

"В этой связи точно совершенно возникнут проблемы, связанные с поступлением через Армению европейских товаров на наш рынок, услуг и так далее. Там тысяча вопросов. Нам бы хотелось понять, что будет в этой сфере происходить", - продолжил Путин.