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Почти 90% платежей между РФ и Киргизией проводится в национальных валютах

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии и высокую долю платежей в национальных валютах.

"Россия в числе ведущих торговых партнеров республики. Доля во внешней торговле 26 с лишним процентов", - сказал Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

По словам российского президента, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 25,9%, а в январе - июне прибавил еще 36%. "Хорошие показатели. Почти 90% всех платежей проводится в национальных валютах", - добавил Путин.

"У нас действует свыше 2 тысяч совместных предприятий, хорошо работает межправкомиссия, реализуется программа экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. В августе на Иссык-Куле прошла российско-киргизская межрегиональная конференция и экономический форум. Более 80 субъектов РФ взаимодействуют со всеми семью областями республики", - сказал глава российского государства.

Владимир Путин РФ Киргизия
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