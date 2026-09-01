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Топливо по QR-кодам и сниженной цене поступит в Севастополе на АЗС двух сетей в среду

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Топливо по QR-кодам со сниженной ценной будут продавать на автозаправочных станциях двух сетей в Севастополе в среду, также будет вестись его свободная продажа, сообщается в канале правительства города в Max.

"Продажа двух видов топлива (Аи-95 и Аи-95 NP) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит - 20 литров. Бензин марки Аи-95 (лимит 20 литров) по QR-коду - по цене не выше 100 рублей (...) На 10 АЗС "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки Аи-95 с 10:00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - говорится в сообщении.

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На сети "ТЭС" в свободную продажу поступит дизельное топливо, ДТ NP и Аи-100 с увеличенным до 40 литров лимитом. Также лимит 40 литров установлен для всех видов топлива на четырех отдаленных АЗС.

Разрешен отпуск топлива в канистры для заправки домашних генераторов.

В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов сообщили, что со вторника будет снижена цена на бензин Аи-92 и Аи-95. По словам Аксенова, на бензин Аи-92 и дизельное топливо определенное время может сохраняться дефицит, однако все следующие партии будут продавать по цене не выше 100 рублей за литр, однако топлива в любом случае на заправках станет больше.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь бензин
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